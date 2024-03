Wybory samorządowe 2024. Lista lokali wyborczych w gm. Krościenko Wyżne. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos Redakcja Naszemiasto.pl

Wybory samorządowe 2024 - lista lokali wyborczych w gm. Krościenko Wyżne Przemyslaw Swiderski

Zbliżają się wybory samorządowe 2024. Wszyscy uprawnieni do głosowania mieszkańcy gm. Krościenko Wyżne mogą wziąć w nich udział. Warto wcześniej sprawdzić, gdzie można to zrobić. Każdy z mieszkańców jest przypisany do konkretnej komisji obwodowej. Przeczytaj, w którym lokalu wyborczym w gm. Krościenko Wyżne możesz zagłosować. Tutaj publikujemy pełną listę.