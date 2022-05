Wracają Juwenalia w Krośnie. Studenckie święto potrwa cztery dni! [PROGRAM]

Tradycyjnie najbardziej widowiskowym elementem Juwenaliów będzie przemarsz studentów przez miasto. Trasa poprowadzi z obiektów uczelni przy ul. Kazimierza Wielkiego w stronę Rynku.

- Juwenaliowa parada to okazja do przebieranek. Studenci na pewno nie zawiodą. Pojawią się w zaskakujących, kolorowych strojach - zapowiadają organizatorzy.

Na głównym placu prezydent Krosna przekaże studentom symboliczne klucze do bram miasta. To wydarzenie oficjalnie otworzy Juwenalia, ale pierwsza impreza odbędzie się już dzień wcześniej. Będzie miała charakter sportowy, bo podczas krośnieńskich juwenaliów to obowiązkowy punkt programu. Studenci wychowania fizycznego (i nie tylko oni) rywalizować będą o trofeum w postaci Pucharu Rektora KPU w jubileuszowym X Biegu Sokoła im. Stanisława Rabiasza.

Święto studentów to także mnóstwo zabawy. Zaplanowano piknik na dziedzińcu KPU oraz wieczór dyskotekowy na terenach kampusu politechnicznego. Nie zabraknie koncertów lokalnych zespołów. Gwiazdami wieczorów będą Enej (1 czerwca) i Baciary (3 czerwca).