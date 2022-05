Władze Krosna chcą sprzedać wojsku budynek bursy. Mieszkańcy protestują

Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o lokalizacji na terenie Krosna Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej. Efektem było zapytanie, skierowane do władz miasta i dotyczące wskazania nieruchomości, która mogła by służyć jako siedziba nowego batalionu WOT i miejsce noclegów dla rekrutów podczas weekendów.

Władze Krosna zaproponowały obiekt przy ul. Bohaterów Westerplatte, znajdujący się w kompleksie Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych i użytkowany jako internat. Jak tłumaczy Joanna Sowa, rzeczniczka krośnieńskiego magistratu – z nieruchomości pozostających w zasobach miasta budynek ten spełniał kryteria wskazane wojsko.

Kilka tygodni temu przedstawiciele zainteresowanych jednostek wizytowali obiekt bursy.

- Jednak ostateczne decyzje w sprawie przydatności obiektu nie zostały podjęte - zaznacza Joanna Sowa.

Plany miasta dotyczące sprzedaży budynku internatu i przylegającego do niego terenu zaniepokoiły mieszkańców i zarząd osiedla im. ks. Bronisława Markiewicza. To jedno z największych krośnieńskich osiedli. Mieszka tu ponad 10 tysięcy osób. Przeciwnicy oddania budynku wojsku uważają, że obiekt – jak do tej pory – powinien służyć młodzieży i mieszkańcom tej części miasta.