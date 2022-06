Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych w Krośnie i powiecie krośnieńskim [ZDJĘCIA]

Zakończyła się budowa nowych i przebudowa istniejących pięciu przejść dla pieszych, na które powiat krośnieński otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z bezpiecznych przejść dla pieszych mogą już korzystać mieszkańcy:

Jedlicza (ul. Tokarskich)

Krościenka Wyżnego (ul. Południowa)

Lubatowej (Główny Szlak Beskidzki)

Świerzowej Polskiej (ul. Krośnieńska)

Wróblika Szlacheckiego (ul. Szkolna)

Inwestycja została zrealizowana dzięki funduszom z budżetu państwa, przeznaczonym na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach gminnych i powiatowych. Do samorządu powiatu krośnieńskiego trafiło 336 tys. złotych. Wartość całego przedsięwzięcia to 424 tys. zł.

Nowe przejścia zostały oznakowane aktywnymi znakami. Same przejścia, a także dojścia do nich, są podświetlane przy wykorzystaniu energii z modułu fotowoltaicznego. W okolicach niektórych przejść dla pieszych wybudowano także krótkie odcinki chodników. Część z nich to przejścia wyniesione.