W Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie są uczniowie z pasją. Wygrywają ogólnopolskie konkursy [ZDJĘCIA]

Do szkoły zawitali organizatorzy i sponsorzy prestiżowego konkursu, który odbywa się przy okazji Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przywieźli upominki (płyny, oleje i narzędzia, które szkoła będzie mogła wykorzystać podczas zajęć). Podczas spotkania z uczniami zachęcali do tego, by rozwijali zainteresowania, sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w konkursach.

- Te mistrzostwa są o tyle cenne, że organizują je firmy. Przedsiębiorcy wiedzą najlepiej, jakie kompetencje musi mieć przyszły absolwent szkoły mechanicznej. Dla nas jest to sprawdzian, czy nasi absolwenci są dobrze przygotowani - zaznacza Bogdan Adamski, dyrektor ZSM w Krośnie.

Sukcesy krośnieńskiego „mechanika” w ogólnopolskiej rywalizacji, osiągane od lat, są potwierdzeniem, że nie brakuje tu pasjonatów, zarówno w gronie uczniów, jak i nauczycieli.

Michał Gacek z Przybówki i Kacper Krępulec z Beska (laureaci ubiegłorocznych Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników) są już absolwentami Zespołu Szkół Mechanicznych. Od października rozpoczynają studia w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, na kierunku mechanika i budowa maszyn. Jednak – jak mówi Piotr Boś, nauczyciel „mechanika”, który przygotowuje uczniów do konkursów – jest już grupa młodszych, która w tym roku pójdzie w ich ślady.