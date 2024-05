W tych lokalach wyborczych w Krośnie oddasz głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zobacz listę

Zbliżają się wybory do Europarlamentu 2024. W lokalach wyborczych w całej Polsce będziemy mogli oddać głos. Chcesz dowiedzieć się, gdzie zagłosować? Przedstawiamy listę lokali wyborczych w Krośnie,spis lokali wyborczych w Krośnie, gdzie możesz oddać swój głos.w których możesz oddać swój głos. Upewnij się, w których z nichPrzeczytaj, w którym z nich możesz zagłosować. Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Może Cię zainteresować Kodeks wyborczy. Ważny akt regulujący przepisy związane z wyborami

Lista lokali wyborczych w Krośnie

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Krośnie. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Dzielnicowy Dom Ludowy

adres: Mikołaja Kopernika 17, 38-400 Krosno

numer komisji: 5 Krosno-Białobrzeska (nr parzyste

nr nieparzyste od 11 do końca)

Kazimierza Człowiekowskiego

Michała Drzymały

Seweryna Goszczyńskiego (nr parzyste od 14 do końca

nr nieparzyste od 17 do końca)

Mikołaja Kopernika

Stanisława Moniuszki

Opłotki

ks. Władysława Sarny

Sąsiedzka

Skrajna

Mariana Szuby

Wierzbowa

Zaścianek

Żwirowa

Dzielnicowy Dom Ludowy PUCHATEK

adres: Fryderyka Chopina 8, 38-400 Krosno

numer komisji: 15 Krosno-Adama Asnyka

Fryderyka Chopina

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Kopalniana (nr parzyste od 20 do końca)

Lunaria

Łąkowa

Powstańców Śląskich (nr nieparzyste)

Różana

gen. Władysława Sikorskiego (nr parzyste od 36 do 48

nr nieparzyste od 11 do 15)

Ślączka

Henryka Wieniawskiego (nr parzyste

nr nieparzyste 51 do końca)

Wiklinowa

Stefana Żeromskiego

Dywizjonu 303

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

adres: Piastowska 58, 38-400 Krosno

numer komisji: 14 Krosno-Bieszczadzka (nr 2 i nr 7)

Grodzka (nr parzyste od 24 do końca

nr nieparzyste od 25 do końca)

Lwowska (nr parzyste od 10 do końca

nr nieparzyste od 29 do końca)

Niepodległości (nr parzyste od 2 do 14)

Parkowa (nr nieparzyste)

Piastowska

Podkarpacka (od 1A do 1D)

kard. Stefana Wyszyńskiego (nr parzyste od 2 do 30

nr nieparzyste od 1 do 19)

Miejski Zespół Szkół Nr 1

adres: Jana i Stanisława Magurów 1, 38-400 Krosno

numer komisji: 6 Krosno-Krakowska (nr nieparzyste od 13 do 45)

Jana i Stanisława Magurów

Mirandoli Pika

Walerego Wróblewskiego

Miejski Zespół Szkół Nr 3

adres: ks. Stanisława Decowskiego 9, 38-400 Krosno

numer komisji: 2 Krosno-Bolesława Chrobrego

Kryształowa

Platynowa

Podkarpacka (nr parzyste 30 do końca

nr nieparzyste od 9 do końca)

ks. Jerzego Popiełuszki

Szklarska

Tytusa Trzecieskiego

Miejski Zespół Szkół Nr 3

adres: ks. Stanisława Decowskiego 9, 38-400 Krosno

numer komisji: 3 Krosno-Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Batalionów Chłopskich

ks. Stanisława Decowskiego

Jesionowa

Krótka

ks. Franciszka Kojdera

gen. Stanisława Maczka

gen. Leopolda Okulickiego (nr parzyste od 6 do końca)

gen. Ludomiła Rayskiego

Marii Skłodowskiej-Curie

Tysiąclecia (nr parzyste od 24 do końca)

Zręcińska (nr parzyste)

Piękna

Wspólna

Miejski Zespół Szkół Nr 4

adres: Stefana Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno

numer komisji: 16 Krosno-Stefana Batorego

Miejski Zespół Szkół Nr 4

adres: Stefana Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno

numer komisji: 17 Krosno-Guzikówka

Stefana Kisielewskiego

Mariana Langiewicza

Mała

Romualda Traugutta

Wincentego Witosa

Miejski Zespół Szkół Nr 4

adres: Stefana Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno

numer komisji: 18 Krosno-Joachima Lelewela

Podkarpacka (nr nieparzyste od 1 do 3, z wyłączeniem nr od 1A do 1D)

Miejski Zespół Szkół Nr 6

adres: Kletówki 1, 38-400 Krosno

numer komisji: 8 Krosno-Cmentarna

Kletówki

Tadeusza Kościuszki

Augusta Lewakowskiego (nr nieparzyste)

Lniarska

Ignacego Łukasiewicza

Michała Mięsowicza

Ogrodowa

gen. Leopolda Okulickiego (nr nieparzyste od 1 do 13a)

Ignacego Jana Paderewskiego (nr nieparzyste od 3 do końca)

Józefa Piłsudskiego (nr parzyste od 44 do końca

nr nieparzyste od 27 do końca)

Podkarpacka (nr parzyste od 2 do 22)

Kazmierza Pużaka

Miejski Zespół Szkół Nr 7

adres: Powstańców Śląskich 37, 38-400 Krosno

numer komisji: 21 Krosno-Adama Mickiewicza

Miejski Zespół Szkół Nr 8

adres: Prochownia 7, 38-400 Krosno

numer komisji: 10 Krosno-Białobrzeska (nr nieparzyste od 1 do 9)

Seweryna Bieszczada

Cicha

Aleksandra Fredry

Seweryna Goszczyńskiego (nr parzyste od 2 do 12

nr nieparzyste od 1 do 15)

Mieczysława Karłowicza

Jana Kilińskiego

Augusta i Dionizego Mazurkiewiczów

Stefana Okrzei

Prochownia

Prządki

Zagórze

Zielona

hetm. Stanisława Żółkiewskiego

Miejski Zespół Szkół Nr 8

adres: Prochownia 7, 38-400 Krosno

numer komisji: 11 Krosno-Stanisława Bergmana

Graniczna

Kopalniana (nr nieparzyste

nr parzyste od 2 do 18)

Korczyńska

Kręta

Kwiatowa

Andrzeja Lenika

Nadbrzeżna

Niepodległości (nr parzyste od 52 do końca

nr nieparzyste od 29 do końca)

Piesza

Spacerowa

Spokojna

Jana Stapińskiego

św. Wojciecha

Piotra Tebicha

Willowa

Wisze

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych

adres: Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 9, 38-400 Krosno

numer komisji: 19 Krosno-Lotników

Podkarpacka (nr nieparzyste od 5 do 7)

Składowa

Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

Adama Jana Ostaszewskiego

Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych

adres: Kazimierza Wielkiego 4, 38-400 Krosno

numer komisji: 12 Krosno-Blich

Feliksa Czajkowskiego (nr parzyste od 2 do 4

nr nieparzyste od 1 do 15)

Forteczna

Franciszkańska

Grodzka (nr parzyste od 2 do 22

nr nieparzyste od 3 do 23)

Kazimierza Wielkiego

Legionów

Ordynacka

Ignacego Jana Paderewskiego (nr parzyste 2 i 4

nr 1)

Pawła z Krosna

Józefa Piłsudskiego (nr parzyste od 2 do 42

nr nieparzyste od 1 do 25A)

Plac Konstytucji 3 Maja

Podwale

Wojciecha Roberta Portiusa

Rynek

Henryka Sienkiewicza

Juliusza Słowackiego

Modesta Humieckiego

Jana Szczepanika

Wisłocza

Zjazdowa

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

adres: Kolejowa 1, 38-400 Krosno

numer komisji: 7 Krosno-Józefa Czuchry

Kolejowa

Krakowska (nr nieparzyste od 1 do 11)

Augusta Lewakowskiego (nr parzyste)

Romualda Mielczarskiego

Naftowa

Tysiąclecia (nr parzyste od 2 do 14

nr nieparzyste od 1 do 7)

Wolności

Wyzwolenia

Szkoła Podstawowa Nr 3

adres: Marii Konopnickiej 5, 38-400 Krosno

numer komisji: 4 Krosno-Hutnicza

Jeleniówka

Marii Konopnickiej

Krakowska (nr parzyste

nr nieparzyste od 47 do końca)

Mostowa

Elizy Orzeszkowej

ks. Piotra Ściegiennego

Tysiąclecia (nr parzyste od 16 do 22

nr 11)

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi

adres: Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno

numer komisji: 23 Krosno-Armii Krajowej

Powstańców Warszawskich (nr parzyste od 18 do końca)

Wojska Polskiego

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi

adres: Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno

numer komisji: 24 Krosno-kpt. Stanisława Betleja

gen. Józefa Hallera

Lwowska (nr nieparzyste od 13 do 21)

Niepodległości (nr parzyste od 16 do 26)

Oficerska

Podchorążych

gen. Władysława Sikorskiego (nr parzyste od 2 do 34 i od 54 do końca

nr nieparzyste od 1 do 9 i od 23 do końca)

Szkoła Podstawowa nr 5

adres: Grunwaldzka 15, 38-400 Krosno

numer komisji: 20 Krosno-Bieszczadzka (nr parzyste od 4 do końca

nr nieparzyste od 9 do końca)

Debrza

Dębowa

prof. dr. Jerzego Dmochowskiego

Grunwaldzka

Ikara

Lwowska (nr 25 i 27)

Nad Badoniem

Stanisława Pigonia

Polna

Bolesława Prusa

Władysława Reymonta

Słoneczna

Suchodolska

Wiejska

kard. Stefana Wyszyńskiego (nr parzyste od 34 do końca

nr nieparzyste od 25 do końca)

ks. Jana Zawrzyckiego

Żniwna

Handlowa

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych

adres: ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno

numer komisji: 13 Krosno-Bursaki

Kapucyńska

Krzywa

Jana Lenarta

Niepodległości (nr parzyste od 28 do 50

nr nieparzyste od 1 do 23)

Lwowska (nr parzyste od 2 do 8

nr nieparzyste od 1 do 9)

Parkowa nr 2

Powstańców Warszawskich (nr parzyste od 2 do 16

nr nieparzyste)

ks. Piotra Skargi

ks. Stanisława Staszica

Szarych Szeregów

Tkacka

Teodora Walslebena

Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących

adres: Rzeszowska 10, 38-400 Krosno

numer komisji: 1 Krosno-Aleja Jana Pawła II

gen. Józefa Bema

Długa

Jasna

Klonowa

Jana Kochanowskiego

Stanisława Konarskiego

Leśna

Malinowa Góra

Odrzykońska

Wincentego Pola

Mikołaja Reja

Rzeszowska

Sportowa

Stanisława Wyspiańskiego

Jaworowa

Franciszka Wójtowicza

gen. Ryszarda Kuklińskiego

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych

adres: Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno

numer komisji: 22 Krosno-Bohaterów Westerplatte

Powstańców Śląskich (nr parzyste)

Henryka Wieniawskiego (nr nieparzyste od 1 do 49)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara

adres: ks. Stanisława Szpetnara 9, 38-400 Krosno

numer komisji: 9 Krosno-Balkonowa

Feliksa Czajkowskiego (nr parzyste od 8 do końca

nr nieparzyste od 17 do końca)

Jagiellońska

Jędrzeja Krukierka

Nad Lubatówką

Olejarska

Emilii Plater

Pochyła

ks. Stanisława Szpetnara

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Może Cię zainteresować Okręgi wyborcze w Polsce – co warto o nich wiedzieć?

Głosowanie w wyborach europejskich

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim. Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne. Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia: dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych lokali wyborczych, zapewniając np. dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez rampy czy windy

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Parlament Europejski - czym jest?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Próg wyborczy do PE

W podziale mandatów do Parlamentu Europejskiego będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5%.

Może Cię zainteresować Głosowanie korespondencyjne. Co trzeba wiedzieć?

Wideo Zastrzeż PESEL - Pismak przeciwko oszustom