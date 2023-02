W sprawie budowy drogi kołowania na lotnisku w Krośnie do trzech razy sztuka? Jest kolejny przetarg

Będzie to już trzecie podejście do rozstrzygnięcie przetargu na tę inwestycję. Dwa wcześniejsze postępowania zostały unieważnione z przyczyn ekonomicznych. O zamówienie ubiegały się dwie firmy – Strabag z Pruszkowa oraz Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.

Miasto liczy na to, że na trzeci przetarg spłynie oferta bliższa cenowo kosztorysowi inwestycji. Otwarcie ofert przewidziano na 8 marca.

Jak tłumaczył nam prezydent Krosna Piotr Przytocki – budowa nie stawia dużych wyzwań przed wykonawcą. Wprawdzie musi on zapewnić w jej trakcie warunki do normalnej działalności lotniska (to wymóg zawarty w przetargu) i uzyskać stosowne zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ale – jak zapewnia prezydent – nie jest to problem.