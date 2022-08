W najbliższy weekend w Krośnie - Leszek Możdżer, odkrycie świata jazzu Kinga Głyk i wielki koncert symfoniczny

Young Arts Festival to muzyczny crossover, który szuka nietypowych muzycznych połączeń, pozwala na odważne interpretacje, jest miejscem przenikania się brzmień m. in. klasycznych i jazzowych. Festiwal odbywa się Krośnie, do którego od siedmiu lat na zaproszenie Fundacji Young Arts przyjeżdżają największe gwiazdy różnych gatunków muzycznych.

– Każdego roku prezentujemy na festiwalu zróżnicowaną gatunkowo muzykę, a siódma edycja Young Arts będzie wyjątkowo urozmaicona stylistycznie – zapowiada Bartłomiej Tełewiak, dyrektor artystyczny festiwalu.

Tegoroczną edycję Young Arts Festival otworzy w piątek 12 sierpnia basistka Kinga Głyk – jedno z największych odkryć polskiego jazzu, wschodząca gwiazda muzyki improwizowanej, która podbija międzynarodowe sceny i social media. Jej nietuzinkowa osobowość i twórcze interpretacje kanonu muzyki popularnej XX wieku przyciągają setki tysięcy młodych słuchaczy na całym świecie, którzy słuchając 25-letniej artystki w naturalny sposób dołączają do grona odbiorców ambitnej muzyki improwizacyjnej łączącej jazz i pop.