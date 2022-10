W Muzeum Podkarpackim w Krośnie zabrzmi zabytkowy Pleyel. Fortepianowe ballady zagra Marek Bracha

Koncert odbędzie się w Muzeum Podkarpackim w Krośnie, 23 października (niedziela), o godzinie 17.

To autorski recital fortepianowy oparty o gatunek ballady fortepianowej, przygotowany i wykonywany przez artystę z okazji obchodów 200-lecia polskiego romantyzmu.

- Fryderyk Chopin, uznawany za twórcę fortepianowej ballady jako gatunku muzycznego, w słowach kierowanych do innego wybitnego kompozytora Roberta Schumanna przyznał, że do skomponowania jego ballad zainspirowały go niektóre wiersze Adama Mickiewicza. Zatem „Ballady i Romanse” wydane w 1822 roku dały początek nie tylko epoce romantyzmu w Polsce, lecz leżą także u źródeł chopinowskiej ballady, która weszła na stałe do kanonu gatunków fortepianowych uprawianych przez wielu późniejszych kompozytorów - informuje Marek Pastuszak z krośnieńskiego muzeum.