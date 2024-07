W Krośnie seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji. Program finansuje miasto

Wiek, który uprawnia do udziału w programie to skończone 65 lat . Z zabiegów nie skorzysta jednak każdy senior w tym wieku, a jedynie taki, u którego lekarz stwierdził chorobę, przewlekłą lub zapalną, układu ruchu, uraz lub chorobę obwodowego układu nerwowego. Chodzi też o seniorów, którzy z powodu tych chorób nie korzystali ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanej przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON w ciągu ostatniego pół roku.

Zapisy do programu w poszczególnych placówkach ruszyły dziś (środa, 10 lipca). Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 13.00. Warto się spieszyć bo liczba miejsc jest ograniczona .

W poprzednich latach podobne programy miejskie, ułatwiające seniorom dostęp do rehabilitacji, cieszyły się wielkim powodzeniem. W 2019 roku miasto uruchomiło pilotażowy projekt „Bon dla seniora”, w ramach którego krośnianie w wieku 70 plus otrzymywali specjalne bony, uprawniające do serii bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych. Wcześniej magistrat zebrał dane, z których wynikało seniorzy, że schorzenia narządów ruchu są poważnym problemem, jeśli idzie o zdrowie mieszkańców. Dostęp dostęp do usług z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii jest utrudniony, bo kolejka do refundowanych zabiegów jest długa.