Tydzień Urologiczny w szpitalu w Krośnie. Dodatkowe konsultacje dla pacjentów

Jak co roku we wrześniu Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU) oraz Polskie Towarzystwo Urologiczne (PTU) organizują Tydzień Urologii. Wydarzenie ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie chorób układu moczowo-płciowego oraz przełamywania tabu urologicznego. Tegoroczne obchody koncentrują się wokół krwiomoczu: "Krew w moczu to bardzo poważna sprawa".

Pacjenci posiadający skierowanie od lekarza rodzinnego do Poradni Urologicznej powinni zgłosić się do rejestracji głównej i na hasło: "Krwiomocz" zostaną zarejestrowani do specjalisty, który zleci konieczną diagnostykę, co pozwali na ustalenie przyczyn i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

W przypadkach pilnych pacjenci proszeni są o kontakt z Oddziałem Urologii krośnieńskiego szpitala pod numerem tel. 13 43 78 440.