Trasy rowerowe do 19 km od Krosna. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 9 - 10 kwietnia?

Rowerem z Krosna

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 28,53 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 247 m

Suma podjazdów: 707 m

Suma zjazdów: 707 m

UM_Podkarpackie poleca trasę mieszkańcom Krosna

Widokowa trasa po pogórzach: Dynowskim i Strzyżowskim. Czekają nas dwa długie podjazdy i dwa szybkie zjazdy. Znaczną część trasy pokonamy widokową wierzchowiną z niewielkimi przewyższeniami. Trasa zróżnicowana pod względem krajobrazowym. Będziemy jechać wśród pól, łąk, lasów i rozproszonej zabudowy wiejskiej. Wyruszamy z Niebylca. Samochód możemy zostawić na parkingu w pobliżu kościoła. W miejscowości warto obejrzeć dawną synagogę. Długi podjazd przez Gwoździankę. We wsi mijamy dawną cerkiew. Na przełęczy odbijamy w lewo, w drogę szutrową, za wskazaniami czarnego szlaku pieszego. Wokół nas roztaczają się rozległe widoki na okoliczne pasma pogórzy oraz Rzeszów. Zjazd drogą gruntową do wąskiej drogi asfaltowej. Jedziemy nią w prawo. Trasa wije się wśród pól, pokonując niewielkie zjazdy i podjazdy. Na skraju lasu, przy rozjeździe dróg, warto zatrzymać się na odpoczynek na polu biwakowym. Ostry zjazd przez las do wsi Wyżne. Przekraczamy drogę krajową i rozpoczynamy kolejny mozolny podjazd. Po lewej mijamy Winnicę Maria Anna. Końcówka podjazdu wiedzie wygodną drogą szutrową. Podążamy za oznakowaniem żółtego szlaku pieszego. Kolejny odcinek trasy ma urozmaiconą nawierzchnię gruntową, szutrową i asfaltową. Jedziemy wierzchowiną pagórków. Za 21 km możemy zjechać w lewo do tężni w Sołonce. Przy końcu leśnego odcinka znajduje się ładnie urządzone miejsce biwakowe z wiatą i miejscem na ognisko. Po opuszczeniu lasu, roztacza się przed nami rozległa panorama pogórzy. Szybki zjazd drogą asfaltową przez Bliziankę, w której warto zatrzymać się przy dawnej cerkwi. Po niedługim czasie jesteśmy w Niebylcu, gdzie kończymy naszą wycieczkę.