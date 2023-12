Trasy rowerowe do 19 km od Krosna. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 30 - 31 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Krosna? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 19 km od Krosna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Krosna warto wybrać w weekend.

Rowerem z Krosna

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 grudnia w Krośnie ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 24%. W niedzielę 31 grudnia w Krośnie ma być 5°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 15 "Z Rymanowa-Zdroju w dolinę Wisłoka" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,55 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 316 m

Suma podjazdów: 821 m

Suma zjazdów: 821 m UM_Podkarpackie poleca trasę mieszkańcom Krosna Bardzo atrakcyjna i w miarę łatwa pętla z Rymanowa-Zdroju w przełomowy odcinek doliny Wisłoka. Poza jednym dość męczącym, około 500-metrowym podjazdem z nawierzchnią szutrową, trasa jest całkowicie płaska i prowadzi drogami asfaltowymi. Na początek tej urokliwej wycieczki proponujemy Rymanów-Zdrój. W centrum znajdziemy dogodne miejsca na zaparkowanie samochodu. Całą trasę pojedziemy czarnym szlakiem rowerowym Nadleśnictwa Rymanów. Prowadzi on najpierw ścieżką rowerową, dalej lokalnymi uliczkami wzdłuż rzeki Tabor w kierunku Rymanowa. Przed centrum miasta odbija w prawo, w kierunku wschodnim. My proponujemy najpierw udać się na wprost, by zwiedzić urokliwy ryneczek oraz barokowy kościół . Przed Sieniawą ponownie opuszczamy szlak, jadąc na rozdrożu na wprost, co pozwoli nam obejrzeć drewnianą cerkiew , położoną nad Jeziorem Sieniawskim. Krótki przejazd drogą nr 889 kończymy skrętem w prawo, na Pastwiska. We wsi zwiedzić możemy Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły i Izbę Pamięci por. Geislera. Nieco dalej wygodne miejsce na odpoczynek z parkingiem i wiatą, a następnie rozległe łąki. Przed zabudowaniami Rudawki Rymanowskiej koniecznie należy zjechać skrajem łąki w lewo, gdzie w zakolu Wisłoka podziwiać można imponujące odsłonięcie łupków. Za wsią opuszczamy dolinę Wisłoka i udajemy się w kierunku Wisłoczka. To typowo rolnicza wioska, zamieszkała w większości przez zielonoświątkowców. Ostatnie zabudowania znajdują się już na stromym zboczu, które przyjdzie nam pokonać. Za szlakiem jedziemy w prawo, wśród pól, w kierunku lasu. Przeciętni rowerzyści zapewne poprowadzą kilkaset metrów rower. Już na grzbietowym odcinku podziwiać możemy piękne panoramy, po czym już asfaltem zagłębiamy się w las. Na łuku miniemy niewielką kapliczkę, zwaną potocznie „kurierską”. A to dlatego, że w czasie ostatniej wojny służyła kurierom jako punkt orientacyjny. Ekscytującym zjazdem opadamy do Deszna i drogą 887 wracamy do Rymanowa-Zdroju.

ATRAKCJE NA TRASIE: Rymanów-Zdrój – miejscowość uzdrowiskowa, w której rodzina Potockich końcem XIX w. uruchomiła zakład zdrojowy. Pierwsze trzy zdroje mineralne nazwano: „Klaudia”, „Celestyna”, „Tytus”. Rozwój działalności leczniczej był kilkakrotnie wstrzymywany (pożary drewnianej zabudowy, obie wojny). Po II wojnie światowej w Rymanowie leczono głównie dzieci i młodzież (wysoka zawartość jodu w powietrzu). Do dziś zachowało się kilka drewnianych obiektów z czasów początku uzdrowiska, m.in. budynek pijalni wód. Jednak współczesny klimat nadają nowe przedsięwzięcia, m.in. zrewitalizowany park zdrojowy, amfiteatr na wodzie, nowe mini-tężnie. Kościół pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie – wzniesiono w latach 1779-1781 w stylu późnobarokowym. We wnętrzu na uwagę zasługuje XIX-wieczny ołtarz główny z malowanym na desce obrazem „Pieta”, który jak głosi legenda ofiarowany był miastu przez króla Władysława Jagiełłę. Na południe od kościoła znajduje się cmentarz katolicki, a na nim m.in. groby zbiorowe Potockich, grób dr. I. Bieleckiego oraz mogiły żołnierskie z czasów I i II wojny światowej.

Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy w Sieniawie – wzniesiona w 1874 r., obecnie kościół rzymskokatolicki. Obok zachowała się dzwonnica z tego samego roku.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 13 Śladami operacji dukielskiej Stopień trudności: 3.0

Dystans: 36,48 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 313 m

Suma podjazdów: 1 095 m

Suma zjazdów: 1 095 m UM_Podkarpackie poleca trasę rowerzystom z Krosna Na bazę tej wycieczki wybieramy niezwykle urokliwe, pełne zabytków miasteczko Dukla, często kojarzone z operacją dukielską – wielką ofensywą w czasie II wojny światowej o Przełęcz Dukielską. Rynek opuszczamy południo-wschodnim wylotem. Jedziemy 50 metrów na południe ul. Trakt Węgierski po czym skręcamy w prawo, w ul. Słowacką. Obok szkoły skręcamy w ul. Krasickiego i dojeżdżamy do ul. Jana Pawła II. Skręcamy w prawo. Stąd już jedziemy cały czas za znakami żółtego szlaku pieszego. Wyjeżdżamy z miasta, mając po lewej stronie malowniczy widok na Cergową. Przed nami dosyć długi podjazd, a następnie zjazd na przełęcz. Jedziemy dalej drogą asfaltową na południe. Do Olchowca towarzyszyć nam będzie zielony szlak rowerowy. We wsi znajduje się małe prywatne muzeum . Wracamy do doliny Wilszni i na rozwidleniu kierujemy się w lewo, do Polan. We wsi uwagę zwróci okazała murowana cerkiew greckokatolicka pw. św. Jana Złotoustego, obecnie kościół rzymskokatolicki. Jedziemy dalej za znakami żółtego szlaku rowerowego. Za ostatnimi zabudowaniami droga stopniowo pnie się w górę otwartymi polanami. Następnie zjeżdżamy do Myscowej i widocznej już z oddali zabytkowej murowanej cerkwi. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, i początkowo asfaltem, a dalej szutrową drogą mozolnie pniemy się długim – ponad 4-kilometrowym podjazdem na niewielką przełęcz, z której zjeżdżamy do Chyrowej. Skręcamy szosą w lewo, po paru metrach przed pensjonatem Pod Chyrową zjeżdżamy w dół i dalej wzdłuż potoku jedziemy w kierunku drewnianej cerkwi. Wracamy na główną drogę i głęboką doliną jedziemy na północ. Na skrzyżowaniu w Iwli skręcamy w prawo i boczną drogą wracamy do Dukli.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Rynek w Dukli – w centrum miasta doskonale zachował się dawny układ urbanistyczny oraz ratusz zbudowany na początku XVII w., przebudowany w 2. połowie XIX w. Na elewacji znajdują się herby dawnych właścicieli miasta: Trąby – Jordanów (herb Dukli) i Poraj – Męcińskich. Obecnie w budynku ratusza znajdują się placówki handlowe.

Kościół farny pw. św. Marii Magdaleny z XVIII w., późnobarokowy, z wystrojem wnętrza w stylu rokoko, jest najcenniejszym zabytkiem Dukli, i jednym z trzech tego typu zabytków w Europie. Osobliwością architektoniczną są eliptyczne kaplice boczne. W prawej kaplicy znajduje się zabytkowy sarkofag Marii Mniszchowej – fundatorki świątyni.

Muzeum Historyczne – Zespół Pałacu Mniszchów – przed pałacem mieści się stała plenerowa ekspozycja broni ciężkiej z okresu ostatniej wojny, a w budynku wystawy poświęcone bitwom, jakie rozegrały się w okolicach miasteczka (w tym największej kampanii górskiej II wojny światowej – bitwie o Przełęcz Dukielską). Muzeum urządza wystawy archeologiczne, malarstwa, grafiki itp.

Muzeum w Olchowcu – prywatne muzeum urządzone w jednej z chałup łemkowskich. Zgromadzono w nim zbiory pamiątek łemkowskich i huculskich, w tym: stroje, modele cerkiewek, sprzęty gospodarstwa domowego, zbiory bibliograficzne na temat Łemkowszczyzny i Huculszczyzny, a także zbiory militariów, będące pozostałościami bitwy dukielskiej. Zwiedzanie po uzgodnieniu z gospodarzem.

Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Boskiej w Chyrowej – obecnie kościół rzymskokatolicki; świątynię wzniesiono w 1780 r. Najstarszą jej częścią jest murowane prezbiterium i zakrystia – prawdopodobnie dawna kaplica z początku XVIII w. Cerkiew była gruntownie remontowana w 1932 r. i w latach 90. XX w. Jeszcze przed II wojną światową świątynia stanowiła cel licznych pielgrzymek, zwłaszcza z terenów Słowacji. Dążyły one do cudownego obrazu Matki Boskiej, który podobno niegdyś – w niepojęty sposób – przywędrował tu z Węgier.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dukla - Wzgórze 534 - Chyrowa - Hyczki - Dukla Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,98 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 326 m

Suma podjazdów: 968 m

Suma zjazdów: 958 m Patryska1651 poleca trasę mieszkańcom Krosna Wycieczkę rozpoczynamy na rozkopanym dukielskim rynku. Oczywiście każda zmiana ma w sobie coś dobrego, nie możemy doczekać się zakończenia rewitalizacji podziemi rynku w Dukli. Następnie kierujemy się w stronę Parku Pałacowego w Dukli, naprawdę warto się tutaj wybrać, jest przepięknie, napawamy się widokami, zaliczmy małą rundkę po czym przejeżdżamy przez DK19 w stronę Klasztoru oo. Bernardynów. Tutaj zaczynamy lekki asfaltowy podjazd w stronę wysypiska śmieci, przed wysypiskiem odbijamy w prawo na czerwony szlak MTB podziwiając Dukle z innej perspektywy. Zmierzamy w kierunku nieistniejącej już skoczni narciarskiej "Franków", kawał historii, polecamy wygooglować. Czerwonym szlakiem rowerowym zmierzamy w kierunku Pałacówki, na tym odcinku głównie podjeżdżamy, przemierzając leśne utwardzone ścieżki.

Następnie podążamy w kierunku Wzgórza 534, wjeżdżając na "Transgraniczny Szlak Rowerowy Beskidzkie Muzea", za plecami towarzyszy nam dukielska panorama. Docieramy na Wzgórze 534, gdzie znajduje się pomnik żołnierzy walczących na tym terenie w czasie Operacji Karpacko-Dukielskiej oraz malowniczy punkt widokowy z lunetą i planszami przybliżającymi okoliczne wzniesienia. Zjeżdżamy w dół i zmierzamy do Chyrowej, mijamy Restauracje Chyrowianka a za nią wyciąg narciarski. Trzymamy się GSB, przed krzyżówką odbijamy w lewo, utwardzoną szutrową nawierzchnią zmierzamy ku Dukli. Po okazałym podjeździe wjeżdżamy na Żółty Szlak Papieski delektując się zapachem lasu i drewna. Ostatnie metry pod górę i nawet brak sił nie powstrzyma nas przed dotarciem do Dukli, gdyż przed sobą mamy płynny zjazd, zatrzymujemy się na punkcie widokowym "Hyczki" podziwiając panoramę. Zjeżdżamy, parę uliczek i jesteśmy na rynku.

Trasa bardzo urokliwa, ograniczona ilość asfaltu na rzecz górskich ścieżek zdecydowanie zachwyca. Polecamy przejazd rowerem górskim.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: II Majówka Iwonicka/etap III: Tropem fredrowskiej "Zemsty" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,9 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 298 m

Suma podjazdów: 639 m

Suma zjazdów: 830 m Trasę dla rowerzystów z Krosna poleca Damjen78 Brrrr.. ale zimno! Dosłownie skostnieliśmy od smagnięć chłodu w trakcie zjazdu do dolnego Iwonicza. W efekcie potrzebna była krótkotrwała przebieżka do rowerów i z powrotem, żeby rozgrzać zmarznięte kończyny. Na szczęście to były jedyne niedogodności pogodowe powrotnego etapu do Rzeszowa, chociaż niebo przez długi czas straszyło chmurnym obliczem. Po zabawieniu jakiś czas na praktycznie bezludnym w niedzielny poranek, krośnieńskim rynku rozpoczęliśmy podjazd pod ruiny kamienieckiej twierdzy. Wijąca się serpentyną kręta droga zmusiła nas do paru przestojów zanim zlani potem osiągnęliśmy górne partie Pogórza Dynowskiego. Wypoczynek pod malowniczymi pozostałościami warowni, był wystarczającą rekompensatą za wcześniejsze trudy, tym bardziej, ze nie omieszkaliśmy schłodzić naszych zeschniętych na wiór przełyków. Pozostała część trasy przez pogórzańskie krajobrazy była już zdecydowanie przyjemniejsza. Nie dość, że można było sycić oczy widokami zewsząd nas otaczających zielonych pagórów to jeszcze profil trasy w kierunku Dobrzechowa pozwalał na swobodny zjazd przed siebie. Wraz z osiągnięciem Dobrzechowa wjechaliśmy na bardziej ruchliwą trasę. Natężenie ruchu przybrało jeszcze na sile po połączeniu z krajową dziewiątką (wariant alternatywny dojazdu do Rzeszowa to skręt w Zarzeczu w kierunku Tyczyna - my nieopatrznie przeoczyliśmy tę trasę). Mając wiec oczy wkoło głowy, pokonując kolejne zjazdy i podjazdy, które na szczęście złagodniały za Czudcem, omijając front robót drogowych w Boguchwale, osiągnęliśmy w końcu stolicę Podkarpacia. Pokluczywszy jeszcze pomiędzy tłumami pieszych na deptaku 3 maja okrężnym wariantem dotarliśmy przed zamierzonym czasem pod dworzec PKP

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 18 W dolinach Jasiołki i Wisłoka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,48 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 620 m

Suma zjazdów: 620 m Trasę dla rowerzystów z Krosna poleca UM_Podkarpackie

To trasa dla „szosowców”, prowadzi bowiem w całości dobrej jakości asfaltami. Niewiele na niej przewyższeń, więc ma zupełnie rekreacyjny charakter. Najlepiej rozpocząć w jednym z dwóch miejsc, gdzie trasa przecina drogę krajową nr 28. My proponujemy miejscowość Szebnie, gdzie można zostawić samochód na przykościelnym parkingu lub obok stacji benzynowej. Ruszamy w kierunku południowym do Tarnowca. W Dobrucowej, przy bocznym asfalcie, 400 m od drogi głównej, znajduje się miejsce martyrologii z 1943 r. W Tarnowcu możemy podziwiać okazałą bryłę Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia . Trzymając się głównej drogi, przy budynku urzędu gminy, skręcamy w lewo. Przyjemnym zjazdem w lesie opadamy do Jedlicza. Zgodnie z trasą należy na skrzyżowaniu za sklepem spożywczym skręcić w prawo. My proponujemy najpierw udać się na wprost, gdzie w centrum Jedlicza możemy podziwiać neogotycki kościół i otoczony parkiem pałac Stawiarskich . Przy wjeździe do miejscowości Długie miniemy niewielki pałacyk, w którym mieści się Dom Dziecka. Na skrzyżowaniu spotykamy zielony rowerowy szlak Muzeów, którym pojedziemy prawie 20 km. Niestety, nie będzie on zbytnio przydatny w nawigacji, bowiem oznakowanie szlaku jest niekompletne. W Żarnowcu powinniśmy zatrzymać się nieco dłużej, bowiem tu spotkamy najatrakcyjniejszy obiekt na trasie – XVIII-wieczny dworek i muzeum Marii Konopnickiej .

Klucząc ulicami Jedlicza dojeżdżamy do Jaszczewa, gdzie podziwiać możemy kolejny dworek, po czym przekraczamy drogę nr 28. Tu spotykamy ostatni raz oznakowanie szlaku. W Bajdach przekraczamy drogę nr 990 i wyremontowaną szosą z nowym mostem przejeżdżamy przez Wisłok. Za mostem dogodne miejsce na odpoczynek, z wiatą i ławkami – to przystań kajakowa. Podnóżem Pasma Jazowej dojeżdżamy do Łęk Strzyżowskich, gdzie skręcamy w lewo i przekraczając ponownie Wisłok, następnie drogę nr 990 wracamy do Szebni. Już z daleka nasz podziw wzbudzi ciekawa bryła nowego kościoła, obok którego stoi drewniany, znajdujący się na Szlaku Architektury Drewnianej .

ATRAKCJE NA TRASIE: Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu znane jest z łaskami słynącej drewnianej figury Matki Bożej Zawierzenia, która przeniesiona została w 1789 r. z klasztoru w Jaśle. Według tradycji przybyła do Polski z Węgier. Dziś mieści się ona w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP z lat 1935–1949, wzorowanym na stylu bazylik rzymskich. Pałac Stawiarskich w Jedliczu – wybudowano na przełomie XIX i XX w. dla znanej rodziny przemysłowców naftowych. W czasie II wojny światowej stacjonowały tu wojska niemieckie, a następnie radzieckie i polskie. Zdewastowany budynek odremontowano w 1946 r. z przeznaczeniem na Gimnazjum. Funkcje dydaktyczne pełni do dziś.

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – mieści się w zabytkowym dworku z XVIII w. (przebudowanym z końcem XIX w.). Posiadłość wraz z zabytkowym parkiem przekazana została Marii Konopnickiej w 1903 r. z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej. Do najcenniejszych zbiorów muzeum należą rękopisy utworów Marii Konopnickiej. Zobaczymy tu także m.in. zbiór obrazów Marii Dulębianki.

Kościół pw. św. Marcina Biskupa w Szebniach – początki świątyni datowane są na 1605 r., jednak niewiele zachowało się z tego okresu. Kolejne przebudowy miały miejsce w XVIII i XIX w., a także po II wojnie światowej i w latach 2012–2013. We wnętrzu podziwiać można barokowe wyposażenie kościoła. Na zewnątrz uwagę zwraca arkadowa murowana dzwonnica z końca XIX w.

Nawiguj

