Trasy rowerowe do 19 km od Krosna. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 17 - 18 września?

Wycieczki rowerowe w okolicy Krosna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Krosna, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,63 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 169 m

Suma podjazdów: 681 m

Suma zjazdów: 688 m

Zuzanna.sokolowska poleca trasę mieszkańcom Krosna

Krótka trasa. Połączenie mtb i szosy. Trasa rekreacyjna, w sam raz na wieczór.

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 19 Z Krosna na Pogórze Dynowskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,37 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 268 m

Suma podjazdów: 667 m

Suma zjazdów: 667 m