Trasy nordic walking do 67 km od Krosna. Urokliwe trasy na weekend 5 - 6 marca

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 67 km od Krosna. Sprawdź, czy trasa polecana przez kogoś innego jest ciekawa również dla Ciebie.

Z wspomnianego parkingu wiedzie znakowana czerwono ścieżka przyrodnicza w stronę Wodospadu (4 przystanek) i dalej do innej atrakcji Diabli Kamień (9 przystanek) - tu nie opisany bo obadany w innym terminie gdy się już nie chciało iść na wodospad :)

Trasa 2 km, czas 1 godzina z dokładnym obejrzeniem każdej kropli wody. Łatwizna. Start na parkingu w Folusz, powrót w to samo miejsce.

Sam wodospad to kilku metrowy próg skalny. Ciekawy widokowo. Polecam przejście całej ścieżki albo połączenie wypadu na wodospad z wyjściem na szczyt Magury Wątkowskiej. Nawiguj

Trasę do marszu z Krosna poleca Undress2

Szukasz kijków, które będą idealne do rozpoczęcia …

Nexeri Nerka / Saszetka / Pas 7` do Biegania, Fitness, Nordic ...

Kijki nordic walking inSPORTline Potosi to nowocze…

InSPORTline, Kijki do Nordic Walking, Hallti regulowane, czarny

InSPORTline, Kijki do Nordic Walking, Slogen regulowane, czarny

Kijki nordic walking inSPORTline Vilarica to nowoc…

Spokey Kijki do nordic walking Zion Szary

To może Ci się przydać do nordic walking

Trasa ciekawa i przyjemna, nie za trudna choć trochę męcząca. Wyjście niebieskim szlakiem z Soliny przez Bóbrka następnie podziwiamy kamieniołom w Bóbrce (punkt widokowy na szczycie). Następnie leśną grania przez szczyt Koźiniec 521 m npm. (pomiędzy drzewami widać jezioro Myczkowskie) udajemy się do miejscowości Myczkowce (ciekawa zapora). Do Soliny można wrócić niebieskim szlakiem drugą stroną jeziora (kolejne trzy godziny marszu) . My wróciliśmy stopem (tego dnia był straszny upał).

Nawiguj