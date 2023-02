Trasy nordic walking do 67 km od Krosna. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 4 - 5 lutego

Trasę do marszu z Krosna poleca Undress2

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 67 km od Krosna. Sprawdź, czy szlak polecany przez innych użytkowników Traseo jest dobra również dla Ciebie.

Trasa rozpoczyna się w okolicach wioski Kalnica i prowadzi do rezerwatu krajobrazowego "Sine Wiry", następnie powrót do Kalnicy. Niestety na przejście samego rezerwatu nie starczyło już czasu. Wytyczona trasa prowadzi ścieżką historyczną przez nieistniejące już wsie: Jaworzec, Łuh, Zawój. Na trasie ruiny cerkwi, stare cmentarzyki, Schronisko PTTK Jaworzec, położone w malowniczej dolinie rzeki Wetlinki. Nawiguj

W 2004 roku w ramach projektu „Medynia – gliniane złoża” realizowanego przez Gminę Czarna koło Łańcuta wyznaczono ścieżkę turystyczną „Garncarski Szlak”. Liczy ona ok. 30 km i prowadzi do wszystkich obiektów powiązanych z tradycją garncarską, która zrodziła się tutaj w połowie XIX wieku. Turyści wybierający się na trasę szlaku mają do wyboru dwa warianty: pętlę małą o długości 13 km, albo dużą – 23 km.