Te zabytki w Krośnie i powiecie krośnieńskim wypięknieją dzięki dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków [LISTA]

W całym województwie podkarpackim przyznano łącznie 230 dotacji na kwotę prawie 9,4 mln zł. W tym 126 dotacji na remonty i konserwacje obiektów architektury (5 mln 580 tys. zł) i 104 dotacje na ratowanie zabytków ruchomych (3 mln 312 tys. zł).

Najwięcej dotacji przyznano na obiekty sakralne.

- W ocenie wniosków, które wpłynęły do urzędu konserwatorskiego zwracaliśmy uwagę na wiele aspektów, oczywiście oceniając wartość tych obiektów, co do których były składane wnioski, ale też analizując je pod względem sposobu prowadzenie wcześniejszych prac konserwatorskich, tego jak właściciele dbają o te obiekty, jak starają się o pozyskanie środków finansowych. Prawie połowa wniosków dotyczy dawnego województwa przemyskiego, w następnej kolejności krośnieńskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego - poinformowała Beata Kot, podkarpacki wojewódzki konserwator zabytków.