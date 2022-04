Te małżeństwa przeżyły razem pół wieku. Złote Gody świętowało 55 par z Krosna [ZDJĘCIA]

Medale jubilatom wręczał prezydent Krosna Piotr Przytocki.

- Czym byłoby Krosno, gdyby nie państwa praca i zaangażowanie? Pragnę serdecznie państwu podziękować, za to, że przez wiele lat budowaliście Krosno i pracowaliście na jego rzecz. Życzę przede wszystkim dobrego zdrowia - te słowa skierował do bohaterów uroczystości.

Nie zabrakło gratulacji i tradycyjnego toastu i szampana, kwiatów i upominków. Spotkanie było okazją do wspomnień i pamiątkowych zdjęć. Jak zgodnie podkreślali małżonkowie – miłość, wyrozumiałość i wzajemna dbałość o siebie to fundamenty długotrwałego związku

- Ta wasza wspólna obietnica złożona 50 lat temu – że na dobre i złe, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było trwałe, zgodne i szczęśliwe – spełnia się. A dowód na to, to wasza dziś tu obecność - mówiła do jubilatów Ewa Rajs, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.