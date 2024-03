Taxi w Krośnie. Najtańsze przewozy. Którą firmę taksówkarską wybrać? Wasze opinie

Ile kosztuje taksówka w Krośnie?

Zazwyczaj cena startowa to 5-10 zł, koszt przejazdu 1 km waha się od 2 do 5 zł, a poza tym trzeba doliczyć dodatkowe opłaty związane z przekroczeniem granic administracyjnych.

Nie można z góry wyznaczyć ceny za podróż taksówką w Krośnie. Ostateczna cena przejazdu to kilka zmiennych:

Taksówki w Krośnie

Jak zapłacić mniej za taksówkę w Krośnie?

Wracanie do domu wieczorem może sporo kosztować. Jest kilka sposobów na to, by taniej jeździć taksówką w Krośnie. Wracaj ze znajomymi. Jeśli jedziecie w tym samym kierunku, warto zabrać się razem. Część trasy pokonacie wspólnie, więc koszty się rozłożą.