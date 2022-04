Targi Pracy i Akademicki Dzień Nauki w KPU w Krośnie. Studenci, uczniowie i absolwenci szukali ofert pracy, staży i studiów [ZDJĘCIA]

Na Targach prezentowały się m.in. firmy z branży produkcyjnej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, informatycznej, budowlanej, lotniczej, hotelarskiej, administracji publicznej, służb mundurowych, ubezpieczeń społecznych, bankowości i finansów. Nie zabrakło największych pracodawców z Krosna, jak Nowy Styl, BWI, Splast czy Krośnieński Holding Komunalny.

Targi odwiedziło 1200 uczestników. W wydarzeniu udział wzięli nie tylko studenci, ale także absolwenci, uczniowie szkół średnich zarówno z Krosna, jak i z Rymanowa, Jedlicza, Iwonicza oraz Jasła, oraz osoby poszukujące zatrudnienia.

- Targi Pracy to niecodzienna okazja do spotkania z pracodawcami oraz ekspertami i specjalistami rynku pracy. Osoby odwiedzające targi miały możliwość uzyskania informacji dotyczących otworzenia działalności gospodarczej, pozyskania wsparcia finansowego oraz merytorycznego. Doradcy zawodowi udzielali informacji o tym, jak dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej, służyli wsparciem w przygotowaniu życiorysu i listu motywacyjnego. Przedstawiona została także oferta bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę - relacjonuje Sylwia Gunia z Biura Karier KPU.