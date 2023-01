Taksówki w Krośnie. Najtańsze usługi. Którą firmę taksówkarską warto wybrać? Opinie

Masz firmę taksówkarską lub samodzielnie świadczysz usługi przewozu w Krośnie? Nie czekaj na konkurencję, dopisz swoją firmę. Kliknij > Dodaję firmę do bazy .

Zazwyczaj opłata początkowa to 5-10 zł, opłata za kilometr waha się od 2 do 5 zł, a poza tym należy doliczyć dodatkowe opłaty związane z godziną.

Jak w Krośnie jeździć tanio taxi?

Wracanie do domu wieczorem może sporo kosztować. Jest kilka sposobów na to, by taniej jeździć taxi w Krośnie. Jeśli organizujesz większą imprezę, np. wesele, dogadaj się z firmą taksówkarską, która rozwiezie Twoich gości w niższej cenie.

Kiedy można zamówić taxi?

Na skorzystanie z taksówki decydują się osoby starsze lub schorowane, które potrzebują pomocy, np. w dojściu do samochodu lub do budynku. Taksówkarz może w tym pomóc, ale warto najpierw uprzedzić dyspozytora o takiej potrzebie. Taksówkarz może naliczyć dodatkową opłatę za taką usługę.