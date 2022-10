Tak prezentuje się Rymanów-Zdrój w jesiennej odsłonie. Piękna pogoda sprzyja spacerom po uzdrowisku [ZDJĘCIA] Ewa Gorczyca

Rymanów-Zdrój przystroił się w jesienne barwy. I choć w uzdrowisku nad Taborem jest pięknie o każdej porze roku, to teraz ma ono szczególny urok. Jesienny spacer po parku docenią zwłaszcza ci, którzy nie lubią tłoku. Warto teraz wybrać się do Rymanowa-Zdroju. To idealny moment na relaks w ostatnich ciepłych promieniach słońca. Zobaczcie zdjęcia z jesiennego kurortu.