Szykuje się podwyżka opłat za odbiór śmieci w Krośnie. Decyzja na sesji w piątek

W Krośnie opłata za odbiór odpadów jest zależna od liczby mieszkańców nieruchomości. Aktualnie stawka od każdej osoby to 26 zł. Uchwalona została w 2020 roku. W ub. roku były przymiarki do podniesienia tej kwoty. Opłata miała wzrosnąć o 4 złote miesięcznie. Projekt nowej uchwały dwukrotnie był wpisany do programu sesji – najpierw w październiku, potem w listopadzie. Jednak ani raz nie doszło do głosowania.

Najpierw radni mieli wątpliwości – potrzebowali dokładnej kalkulacji kosztów i o taką informację zwrócili się do prezydenta. Choć na następną sesję przedstawione zostało wielostronicowe uzasadnienie ze szczegółowymi wyliczeniami, to już w dniu obrad prezydent wycofał projekt. Po pół roku temat wraca pod obrady. Radni Krosna mają się zająć ustaleniem nowych, wyższych opłat za odbiór śmieci na sesji w piątek (27 maja).