Sześć projektów w II edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejsce Piastowe. Rozpoczęło się głosowanie

Sześć propozycji przeszło do etapu głosowania. To inwestycje zlokalizowane nie tylko w samym Miejscu Piastowym, ale także w innych miejscowościach gminy: Targowiskach, Rogach, Głowience i Niżnej Łące. Większość to projekty nastawione na rekreację i rozrywkę.

Wykonanie 200 metrowego odcinka chodnika przy ul. Piłsudskiego w Miejscu Piastowym, ruchliwej drodze prowadzącej do placu zabaw, przystanku MKS, szkoły, kościoła i sklepu.

Zagospodarowanie placu upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania niepodległości, znajdującego się w sąsiedztwie remizy w Targowiskach

Budowa drewnianej wiaty pod kątem organizowania imprez plenerowych, przy pumptracku w Miejscu Piastowym.

„Serce Rogowskiej radości” – remont placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy szkole podstawowej w Rogach i powiększenie go o strefę rekreacji z siłownią plenerową.

Budowa mini parku trampolin dla dzieci i uzupełnienie strefy gier przy Domu Ludowym oraz wykonanie muralu z okazji 50-lecia ZTL Pogórzanie w Głowience.

„Przyjazna miejscowość” – plac zabaw dla dzieci i punkt naprawy rowerów w Niżnej Łące