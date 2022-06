Sukces uczniów krośnieńskiego „Mechanika” w XXIII Olimpiadzie Techniki Samochodowej

Do pierwszego etapu zgłosiło się 2500 uczniów ze 100 szkół o profilu samochodowym z całej Polski. Przejście do kolejnego etapu wymagało nie tylko wiedzy szkolnej, ale też znajomości technicznych nowinek i dodatkowych umiejętności. Nad poziomem merytorycznym olimpiady czuwali pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej.

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 293 pasjonatów motoryzacji. Na tym etapie rywalizacja polegała na rozwiązaniu testu złożonego z 40 skomplikowanych pytań w ciągu 45 minut. Wyniki pozwoliły na wyłonienie grupy finalistów, którzy musieli się zmierzyć z praktycznymi zadaniami z zakresu mechaniki i mechatroniki samochodowej.

Do finału dotarło 13 uczniów z 7 szkół. Znaleźli się w tym gronie dwaj uczniowie z krośnieńskiego „Mechanika”, których do olimpiady przygotował Piotr Boś. Byli to Michał Gacek i Tomasz Jodłoski.

Każdy z uczniów miał kwadrans na wykonanie określonego zadania. Pierwsze polegało na wykryciu przyczyn usterek i ich usunięciu w silniku samochodu osobowego. Drugie – na sprawdzeniu poprawności działania układów sterowania silnika i automatycznej skrzynki biegów.