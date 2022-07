Sukces studentów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Bolid Piła pobił rekord Polski. 963 km na jednym litrze paliwa [ZDJĘCIA]

Ekipa krośnieńskiej uczelni rekord ten ustanowiła podczas zawodów Shell Eco-Marathon, rozegranych w tym roku we Francji. To impreza, na którą przyjeżdżają młodzi konstruktorzy z całej Europy. Wyzwanie, jakie stawiają sobie ekipy, to zbudowanie jak najbardziej wydajnego pod względem energetycznym pojazdu. Zwycięża ekipa, której pojazd pokona najdłuższy dystans na jednym litrze paliwa.

Dla drużyny z Karpackiej Państwowej Uczelni udział w tegorocznej imprezie nie był debiutem. KN „Rotor” działa od 2014 roku roku, a w 2016 roku zaprezentował swoją konstrukcję. Pierwszy wynik to 133 km na jednym litrze. Od tego czasu systematycznie poprawiają wynik.

- Postawiliśmy sobie w tym roku cel, jakim było pobicie rekordu Polski. To się udało - mówi Tomasz Kosztyła, opiekun grupy.

Bolid „Piła” to pojazd, któremu poświęcili wiele pracy, ulepszając to, co stworzyli kilka lat temu. Na tegoroczne zawody pojechali 10-osobową ekipą. Każda osoba z teamu miała pełne ręce roboty, zarówno podczas przygotowań do startu, jak i w trakcie zawodów. Rywalizowało 35 drużyn. Polskę reprezentowały trzy zespoły – poza Krosnem, studenci politechniki Łódzkiej i Politechniki Lubelskiej.