Studenci Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie budują bolid, którym chcą pobić rekord Polski

Ten rekord studenci chcą ustanowić w przyszłym roku. Przygotowują się do tego już od dłuższego czasu. Bolid nazwali „Piła II”. To nawiązanie do poprzedniej konstrukcji, z którą już wielokrotnie startowali w międzynarodowych konkursach dla młodych konstruktorów. Podczas zawodów zespoły z różnych krajów prezentują jak najbardziej wydajne pod względem energetycznym pojazdy.

„Piła” z Krosna jeździła już w czterech edycjach Shell Eco-marathon. Podczas ostatniej – w 2019 roku, na torze w Holandii, osiągnęła wynik 749 na jednym litrze etanolu.