Stary most na Wisłoku w Łączkach Jagiellońskich w gminie Wojaszówka do rozbiórki. Będzie nowy. Ogłoszono przetarg na jego budowę

Budowa mostu to inwestycja samorządu powiatu krośnieńskiego. Władze powiatu ogłosiły już przetarg na jej realizację. Mieszkańcy oczekiwali na to od dawna. Władze powiatu krośnieńskiego starały się o dotację na przebudowę mostu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (projekt znalazł się na liście rezerwowej). Ostatecznie dofinansowanie udało się uzyskać w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wsparcie wynosi 5 milionów złotych.

Zadaniem wykonawcy będzie rozbiórka starego mostu i budowa nowego oraz przebudowa prowadzących do niego dojazdów. Wzdłuż mostu powstanie chodnik. Przebudowane mają być także sieci, wodociągowa i teletechniczna, umocniony nasyp drogi oraz wykonane umocnienia rzeki w obrębie mostu.

Most w Łączkach Jagiellońskich znajduje się w ciągu drogi powiatowej 1941R, łączącej Wojaszówkę i Łączki Jagiellońskie. To jeden z najdłuższych mostów na drogach powiatu krośnieńskiego. Wyłoniona w przetargu firma będzie miała rok na zrealizowanie inwestycji. Po rozbiórce starego mostu nie przewiduje się budowy tymczasowej przeprawy w tym miejscu, dlatego zarówno kierowcy, jak i piesi oraz rowerzyści, będą musieli korzystać z objazdów, do czasu oddania do użytku nowego mostu.