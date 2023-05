Startują XXIII Krośnieńskie Juwenalia. Studenckie święto potrwa trzy dni. Zobaczcie program

Przemarsz ulica Krosna, przekazanie studentom kluczy do miasta, koncerty i imprezy sportowe, kulturalne i radosna zabawa – te wydarzenia złożą się na tegoroczne Krośnieńskie Juwenalia.

Od 31 maja do 2 czerwca potrwają Dni Kultury Studenckiej, organizowane przez Radę Samorządu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Krośnieńskie Juwenalia to przede wszystkim okazja do dobrej zabawy dla studentów, ale nie tylko. Także dla mieszkańców, za sprawą imprez sportowych i koncertów na Rynku.

Tradycyjnie już juwenalia w Krośnie poprzedzi sportowa rywalizacja biegaczy. Po raz 11. rozegrany zostanie Bieg Sokoła im. dra Stanisława Rabiasza, Jego uczestnicy spotkają się w środę (31 maja) o przy Kampusie Politechnicznym przy ul. Dmochowskiego, skąd o godz. 17 wyruszą na liczącą 5 kilometrów trasę (start i meta przy kampusie).

Oficjalne rozpoczęcie Krośnieńskich Juwenaliów nastąpi w czwartek. Najbardziej widowiskową ich częścią będzie barwny korowód – pracownicy i studenci PANS przejdą od ul. Kazimierza Wielkiego w kierunku ul. Ordynackiej, Sienkiewicza, Czajkowskiego, Podwale i Piłsudskiego do krośnieńskiego Rynku. O godz. 14 na głównym placu, na plenerowej scenie, prezydent przekaże przedstawicielom studentów symboliczny klucz do miasta. Potem na dziedzińcu uczelni przy ul. Kazimierza Wielkiego odbędzie się piknik juwenaliowy. Muzyka na plenerowej scenie na Rynku będzie rozbrzmiewać od godz. 17 do wieczora. Gwiazdą tegorocznych juwenaliów będzie zespół GIBBS. Początek jego koncertu u godz. 21.

W czwartek imprezy (kulturalne i sportowe) będą odbywać się w kampusie w Suchodole. Święto zakończy studencka plenerowa impreza z DJ.

Krośnieńskie Juwenalia PANS - PROGRAM

31 MAJA (ŚRODA)

17.00 – XI Bieg Sokoła im. dra Stanisława Rabiasza, Kampus Politechniczny, ul. Dmochowskiego 12 1 CZERWCA (CZWARTEK)

13.30 – Przemarsz Studentów Ulicami Miasta Krosna

Trasa przebiegać będzie od ul. Kazimierza Wielkiego (obiekty uczelni), w kierunku ul. Ordynackiej, ul. Sienkiewicza, ul. Czajkowskiego, ul. Podwale, następnie ul. Piłsudskiego do krośnieńskiego Rynku (przemarsz zajmie ok. 30 minut)

14.00 – Przekazanie Kluczy do Bram Miasta Krosna (scena krośnieńskiego Rynku)

15.00 – Piknik Juwenaliowy dla studentów i pracowników, Dziedziniec uczelni, ul. Kazimierza Wielkiego 8

17.00 – Koncerty zespołów lokalnych, scena krośnieńskiego Rynku

21.00 – Koncert Zespołu GIBBS, scena krośnieńskiego Rynku

2 CZERWCA (PIĄTEK), Obiekty uczelni, ul. J. Dmochowskiego 12

od. 16.00 – rywalizacje kulturalno-sportowe studentów

20.00-3.00 – Impreza plenerowa dla studentów z DJ

