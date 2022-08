Spadochroniarze skakali do Jeziora Solińskiego. Spektakularny pokaz grupy Reaktor24 z Krosna [ZDJĘCIA]

Członkowie Grupy Spadochronowej Reaktor24 regularnie odbywają skoki na lotnisku w Krośnie. A tylko raz w roku organizują spektakularny pokaz w Polańczyku. Wyskakują z samolotu nad Jeziorem Solińskim i lądują w jego wodach.

- W pełni lata mamy dużą widownię, więc to okazja do promowania tego pięknego sportu i naszej organizacji. A dla skoczków – nie ukrywam – to także dawka adrenaliny. Bo lot w tak pięknych okolicznościach przyrody dostarcza niezwykłych wrażeń a i samo lądowanie „z zanurzeniem” wiąże się z dodatkowymi emocjami - przyznaje Piotr Przybyła, szef grupy Reaktor24.