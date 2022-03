Samochody nie wrócą na wschodnią pierzeję Rynku w Krośnie? Decyzja zapadnie po przebudowie kanalizacji

Miastu udało się wyłonić wykonawcę budowy kanalizacji wzdłuż ulicy Blich. Nowa sieć ma odprowadzać wody opadowe z części Rynku i ul. Blich do kolektora przy ul. Legionów. Ma to rozwiązać problemy, które pojawiały się przy obfitszych ulewach, gdy woda deszczowa zalewała schody prowadzące z rynku do ul. Legionów.

Władze Krosna miały nadzieję, że uda się zrealizować prace za niespełna pół miliona złotych. W pierwszym przetargu wpłynęła tylko jedna oferta. Cena (814 tys. zł) była jednak za wysoka i przetarg został unieważniony. Na kolejny przetarg zgłosiło się dwóch potencjalnych wykonawców. Tym razem także oferty były powyżej kwoty, którą chciał wyłożyć magistrat (470 tys. zł.). Firma z Krosna podała cenę prawie 700 tys. zł, firma z Rzeszowa – 715 tys. zł.

Miasto zdecydowało, że dołoży pieniądze, by jak najszybciej przeprowadzić inwestycję i podpisało umowę z krośnieńską firmą. Wykonawca już zaczął przygotowania, ma trzy miesiące na wykonanie robót.