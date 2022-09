Rusza budowa mostu na Wisłoku w Łączkach Jagiellońskich w powiecie krośnieńskim. To inwestycja za 6 mln złotych

Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1941R Wojaszówka – Łączki Jagiellońskie to inwestycja samorządu powiatu krośnieńskiego. Władze powiatu najpierw starały się o dotację na przebudowę mostu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale projekt znalazł się na liście rezerwowej. Ostatecznie dofinansowanie udało się uzyskać w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wsparcie wynosi 5 mln złotych. Milion złotych dokłada powiat ze swojego budżetu.

Do ogłoszonego przez starostę przetargu na realizację inwestycji zgłosiło się aż sześć firm. Zaoferowane przez nie ceny wahały się od niespełna 6 do blisko 12 mln złotych. Najtańszą ofertę złożyła spółka Wolmost z Rzeszowa i to właśnie z tym wykonawcą podpisana została umowa. W ubiegłym tygodniu nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy.

Zadaniem wykonawcy będzie rozbiórka starego mostu i budowa nowego oraz przebudowa prowadzących do niego dojazdów na długości 367 metrów. Wzdłuż mostu powstanie chodnik. Przebudowane mają być także sieci, wodociągowa i teletechniczna oraz wykonane umocnienia nasypu drogi oraz rzeki w obrębie mostu.