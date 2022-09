Roksana Węgiel była gwiazdą plenerowej imprezy w Rogach. Tłum fanów oklaskiwał występ „Roxie” [ZDJĘCIA]

To największe wydarzenie kulturalne w gminie Miejsce Piastowe, organizowane cyklicznie. W tym roku miało swoją trzecią edycję. Nawiązuje do przebiegającego przez gminę szlaku Via Carpatia, promując kulturę krajów, które połączy.

Muzyka jest ważnym elementem tej imprezy. W roli gwiazdy tegorocznej edycji wystąpiła Roksana „Roxie” Węgiel. Przed jej występem publiczność rozkręcał zespół Groovinscy a wieczór zakończyła zabawa z zespołem Dreams Live Music Band.

Zobaczcie zdjęcia z koncertu