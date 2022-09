Remont zabytkowego muru przy ul. Fortecznej w Krośnie odsunięty w czasie. Podjęcie prac budowlanych groziło katastrofą

- Wykonawca wycofał się z podpisania umowy - mówi Marta Rymar, miejski konserwator zabytków w Krośnie.

Na ceglanym murze, stanowiącym część ogrodzenia terenu klasztoru oo. franciszkanów, opiera się skarpa. Budowla znajduje się na obszarze parku kulturowego „Wzgórze Staromiejskie” i jest wpisana do rejestru zabytków.

Stan techniczny ceglanego obiektu już od kilku lat wymagał pilnej interwencji. Mur w wielu miejscach na swojej 56-metrowej długości jest uszkodzony, ma liczne ubytki, pod naporem skarpy niebezpiecznie pochyla się w stronę chodnika i drogi, grożąc zawaleniem.

Mur należy do oo. franciszkanów, ale miasto (w ramach umowy użyczenia) zdecydowało się wyłożyć pieniądze na jego remont, którego koszt oszacowano na ok. 900 tysięcy złotych. Urząd miasta postarał się o dotację na ten cel w ministerstwie kultury i ogłosił przetarg. Firma, która go wygrała, miała rozebrać mur wraz z fundamentami – i po wykonaniu ściany oporowej z pali oraz kanalizacji deszczowej, zbierającej wodę ze skarpy – odtworzyć budowlę. Zgodnie z umową z wykonawcą, prace miały być zakończone do 30 października.