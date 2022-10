Przez nowe tereny inwestycyjne w Krośnie pobiegnie łącznik do S19. Miasto ogłosiło przetarg

Budowa drogi, która w perspektywie da Krosnu połączenie z S19, to dla władz Krosna kluczowe przedsięwzięcie. Ważne dla zagospodarowania przyłączonych do miasta terenów dawnego lotniska Iwonicz oraz ze względów komunikacyjnych, umożliwiając bezpieczny dojazd z Krosna do powstającej trasy S19.

Łącznik ma mieć około 4 km. Na jego powstanie Krosno dostało dofinansowanie (w sumie 60 milionów złotych) z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Miasto podzieliło realizację inwestycji na dwa etapy. Odcinek realizowany jako pierwszy poprowadzi po śladzie ul. Sikorskiego do ul. Dywizjonu 303, w rejonie linii kolejowej 108. We wtorek (11 października) rozstrzygnięto przetarg na jego zaprojektowanie i budowę. Wkrótce ma być podpisana umowa.

Miasto szuka już także wykonawcy na realizację drugiego etapu. Ogłoszony został przetarg, na oferty magistrat czeka do 7 listopada. Chodzi o ok. 2 km odcinek od miejsca, gdzie ma powstać skrzyżowanie z przejazdem kolejowym do DK19, na granicy miasta. Skrzyżowanie z droga krajową ma mieć formę dużego ronda turbinowego.