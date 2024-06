Przejechali rowerami przez wszystkie miejscowości gminy. Zobaczcie zdjęcia z jubileuszowego Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego w gm. Jedlicze

- To rajd rodzinny. Trasę wytyczamy tak, by mogli ją pokonać także mniej zaawansowani rowerzyści i dzieci. Starsze jadą samodzielnie, młodsze z rodzicami, w przyczepkach albo specjalnych krzesełkach. Tempo też dostosowujemy do możliwości uczestników. Nikt nie zostaje w tyle, jedziemy razem, mamy też miejsca wypoczynku - opowiada Wojciech Uram.