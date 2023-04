Przegląd tygodnia z 9.04.2023 w Krośnie. Najważniejsze wydarzenia od 2.04 do 8.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Wielka Sobota to dzień, gdy we wszystkich kościołach katolickich odbywa błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny. W Krośnie jest też tradycja wspólnego spotkania na Rynku.

Nic nie wskazuje na to, by do śmierci 70-letniego mieszkańca Dukli, którego ciało końcem marca wyciągnięto ze stawu w tej miejscowości przyczyniła się inna osoba. Mężczyzna najprawdopodobniej utonął.

Muzeum Rzemiosła w Krośnie przeniesie się do zabytkowej kamienicy na starówce. W obecnej siedzibie ma powstać ekspozycja nawiązująca do jej historycznego charakteru – fabryki zegarów wieżowych.

Kiermasz Wielkanocny w RCKP w Krośnie to okazja by zaopatrzyć się w tradycyjne świąteczne potrawy i ozdoby na wielkanocny stół i do koszyczka. Zobaczcie, co królowało na stoiskach w tym roku.

Blisko 300 stulitrowych worów śmieci zebrali uczestnicy akcji "Czysty Wisłok". Wolontariusze oczyszczali brzegi rzeki na terenie Krosna. Była to także forma protestu przeciwko zaśmiecaniu przyrody.