Przegląd prasy z Krosna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.05.2023

Pokemon GO to bardzo popularna gra mobilna, w której chętnie bawią się zarówno starsi, jak i młodsi fani kieszonkowych stworków. Jeśli i ty starasz się złapać je wszystkie, to z pewnością wiesz, że część Pokemonów można zdobyć jedynie poprzez wykluwanie jajek różnego typu. Jeśli zastanawiasz się, co obecnie może z nich wyskoczyć, dobrze trafiłeś. Sprawdź, jakie Pokemony można pozyskać w ten sposób.