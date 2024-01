Przegląd prasy z Krosna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.01.2024

Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie ma nowoczesny tomograf komputerowy. Zakup sprzętu i urządzenie nowej pracowni było możliwe dzięki dofinansowaniu z urzędu marszałkowskiego. Szpital dostał na ten cel ponad 4,5 mln złotych, koszt całości przedsięwzięcia to ponad 4,6 mln zł.

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło we wtorek, 23 stycznia w Zręcinie (pow. krośnieński). Kierująca audi straciła panowanie nad samochodem, w wyniku czego pojazd zjechał z drogi i dachował. Do szpitala zostały przetransportowane dwie osoby.