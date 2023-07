Przegląd prasy z Krosna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 18.07.2023

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godz. 21 na głównym skrzyżowaniu w Żurawicy pod Przemyślem. Na pasie w kierunku Radymna kierujący oplem vivaro uderzył w tył skody. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala na badania 3 pasażerów skody: matkę i jej dwoje dzieci - to obywatele Ukrainy. Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego wypadku.

Ważki to jedne z najbardziej okazałych owadów i trudno ich nie zauważyć. To znakomici lotnicy o smukłym i zwykle barwnym ciele. Ich wielkość i wygląd zwraca uwagę, ale też niepokój o to, czy ważka może ugryźć człowieka i czy jest niebezpieczna. Sprawdź, co jedzą ważki, czy zapylają kwiaty i czy warto je mieć w ogrodzie.