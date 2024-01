Przegląd prasy z Krosna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.01.2024

Zima to czas, kiedy dzieci mogą odpoczywać od szkoły i cieszyć się zabawą na śniegu. Ale co zrobić, gdy pogoda nie sprzyja lub gdy chcemy zapewnić naszym pociechom ciekawe i edukacyjne zajęcia? Istnieje wiele możliwości skorzystania z bezpłatnych ofert dla dzieci w ferie zimowe 2024. W tym artykule przedstawimy kilka propozycji, które mogą zainteresować zarówno rodziców, jak i dzieci. Niezależnie od tego, czy szukasz warsztatów artystycznych, sportowych, naukowych czy językowych, na pewno znajdziesz coś dla siebie i swojego dziecka. Oto propozycje bezpłatnych zajęć dla dzieci w ferie zimowe 2024.

Zima wróciła do Polski, a wraz z nią trzaskający mróz. W taką pogodę marzymy o relaksie w gorących źródłach, najlepiej w miejscu z atrakcjami dla całej rodziny, by zajęcie miały także dzieci. Takim miejscem są Termy Chochołowskie – jedna z największych atrakcji Podhala. Sprawdźcie, co można tu robić, gdzie przenocować i ile kosztują bilety. Zapraszamy do przewodnika: Termy Chochołowskie – wszystko, co trzeba wiedzieć przed zaplanowaniem weekendowego pobytu.