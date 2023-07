Przegląd prasy Krosno 1.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krośnie

Piknik zdrowia to akcja rzeszowskich kardiologów w Haczowie mająca na celu propagowanie telemonitoringu pacjentów z niewydolnością serca. Projekt jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz z budżetu państwa w ramach Programu "Zdrowie". Rekrutacja pacjentów odbywa się w 9 miejscowościach Podkarpacia. A w sobotę zespół medyków będzie w Rzeszowie. Zobaczcie zdjęcia i wideo!

Policjanci zatrzymali 40-latka, który spowodował kolizję drogową i oddalił się miejsca zdarzenia. Mężczyzna miał około 2 promile alkoholu w organizmie. Nie był to jednak odosobniony przypadek kierowania pojazdem na „podwójnym gazie”.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ciekawych wydarzeń! Specjalnie dla was zebraliśmy przegląd różnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Miasta i Gminy Dubiecko, Dni Futomy, Dni Birczy, Dni Radymna, Dni Jarosławia, Dni Gminy Tryńcza, Dni Gminy Leżajsk, Dni Orłów, Dni Ziemi Frysztackiej. Szczegóły w naszej galerii.

Najnowszy film o przygodach Indiany Jonesa wchodzi do kin 30 czerwca 2023. „Artefakt przeznaczenia” kręcono w wielu niesamowitych miejscach Europy i północnej Afryki, które miłośnicy kina mogą odwiedzić w czasie wakacyjnych wycieczek. Uważajcie jednak, gdzie skierujecie swe kroki. Filmowcy zastosowali kilka sztuczek i ekranowa Grecja to wcale nie Grecja, Nowy Jork to nie Nowy Jork, a pociąg nazistów nie mknie po torach na terenie Niemiec. Sprawdźcie, gdzie tak naprawdę kręcono film „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”. Możecie być zaskoczeni.