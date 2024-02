Przegląd prasy 9.02.2024 Krosno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krosna

W piątek o godz. 10 mają się rozpocząć blokady dróg do przejść granicznych na granicy z Ukrainą oraz autostrad i dróg w całej Polsce. Według planów potrwają do godz. 15. Na Podkarpaciu do czwartkowego popołudnia zgłoszono już kilkanaście miejsc. "Zaboli, ale tylko w ten sposób zwrócimy na siebie uwagę Brukseli" - mówią rolnicy.