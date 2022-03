Przegląd prasy 19.03.2022 Krosno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krosna

Jak najszybciej miasto chce podpisać umowy i rozpocząć prace związane z kontynuacją modernizacji stadionu żużlowego przy ul. Legionów. Chodzi o budowę trybuny i przyłącza elektrycznego do jupiterów oświetlających stadion. Te roboty ma wykonać ta sama firma – AGZ. Wcześniej montowała na tym obiekcie maszty oświetleniowe.

Leszek Kwaśniewski zarządza Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim w Krośnie po rezygnacji Piotra Czerwińskiego. Marszałek województwa powierzył mu obowiązki dyrektora lecznicy do września. Jeśli odbędzie się konkurs na to stanowisko, Leszek Kwaśniewski zamierza w nim wystartować.

Kierowcy, uważajcie na odcinku ulicy legionów w rejonie schodów do ul. Blich w Krośnie. Są tam utrudnienia w ruchu związane z inwestycją na Starówce.

Około 300 uchodźców z Ukrainy znalazło swoją bezpieczną przystań w Krośnie. Najwięcej – blisko 160 – mieszka w domach krośnian. Dla ponad 130 (w tym dużej grupie kobiet i dzieci, którym udało się uciec z Energodaru w obwodzie zaporoskim) schronienie w Bursie Międzyszkolnej zapewniło miasto, około 20 dzieci i dorosłych pod swój dach przygarnęły Siostry Klawerianki.

Koszyczek wielkanocny, czyli święconka to tradycja mocno zakorzeniona w naszej kulturze. W Wielką Sobotę zwyczajowo idziemy do kościoła na obrzęd poświęcenia pokarmów. Przypominamy, co powinno znaleźć się w koszyczku ze święconką i jak przebiega obrzęd poświęcenia pokarmów.