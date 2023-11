Przegląd prasy 1.11.2023 Krosno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krosna

Polska nie przestaje zadziwiać turystów z całego świata. Tym razem to Brytyjczycy odkryli niezwykłą atrakcję w sercu Polski. To jeden z największych parków rozrywki tego typu w Europie, a Brytyjski dziennik „The Sun” poleca go swoim czytelnikom.

Zbliżający się dzień 1 listopada przypomina nam o naszych zmarłych i daje okazję do refleksji nad miejscami, gdzie spoczywają nasi bliscy. Polskie cmentarze nie tylko stanowią miejsce pamięci, ale często zachwycają swoim niezwykłym klimatem, bogatą historią i przepiękną architekturą. Choć obecnie dominuje trend minimalistycznych grobów, to w przeszłości powstawały monumentalne dzieła sztuki, które do dzisiaj przykuwają wzrok i zachwycają swoją estetyką.