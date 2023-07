Przedszkola w Krośnie. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2023/2024

Niepubliczne przedszkola w Krośnie funkcjonują na podstawie przepisów, które określone są w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Oprócz tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do danego przedszkola już wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 znajdziesz na stronie internetowej albo w samej placówce.

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli rozpoczynają się zazwyczaj w pierwszym kwartale roku, na przełomie lutego i marca. Zależy to od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie są ustalane odgórnie i zapisane w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą być odmienne.

Edukacja przedszkolna jest niezwykle istotna w sferze rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko uczęszczając do przedszkola poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwoju umiejętności z zakresu motoryki. Dzieci uczą się, jak samodzielnie myć zęby, jeść, ubierać się, biegać, bawić się. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia takich zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez konfliktów, empatyczne podejście do innych dzieci.