Przedszkola w Krośnie w roku szkolnym 2023/2024. Sprawdź, gdzie się znajdują

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Krośnie?

Edukacja przedszkolna jest niezwykle istotna w kontekście rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, dziecko chodząc do przedszkola nabiera umiejętności funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w obszarze społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.