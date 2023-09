Przedszkola w Krośnie w roku szkolnym 2023/2024. Adresy i kontakt do placówek

Przedszkola niepubliczne w Krośnie funkcjonują na podstawie przepisów, które zapisano w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Następnie pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które uczęszczały do wybranego przedszkola już wcześniej. Pod uwagę bierze się także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Więcej informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 znajdziesz na stronie internetowej albo w samej placówce.

Rekrutacje w przedszkolach trwają zwykle w pierwszych miesiącach roku, w lutym i marcu. Jest to zależne od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różne zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie sa narzucone odgórnie i zapisane w ustawie, zaś te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ukończyło 3 lata. W niektórych przypadkach możliwe jest, że ma ukończone zaledwie 2,5 roku, decyzję w tej sprawie może podjąć bezpośrednio dyrekcja przedszkola.

Zapisać dziecko można poprzez platformy internetowe lub w formie tradycyjnej, a więc złożenie formularza w sekretariacie placówki.

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w placówkach publicznych w Krośnie uzyskasz na ich stronach oraz na stronie urzędu miasta. Kryteria dotyczące rekrutacji to między innymi niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, czy też samotne wychowanie kandydata w rodzinie.

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Krośnie?

Nauka w przedszkolu pozostaje niezwykle istotna w kontekście rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko uczęszczając do przedszkola uczy się funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z rówieśnikami, mówić o swoich emocjach i potrzebach.