Prognoza pogody na dzisiaj - 30.07 dla Krosna. Jaka będzie pogoda w niedzielę?

Prognoza pogody na dzisiaj (niedziela, 30.07) dla Krosna

W szczytowym momencie w ciągu dnia temperatura powietrza osiągnie dzisiaj 24°C w cieniu. Z kolei dzisiaj w nocy przewidywana temperatura to 15°C. Opady pojawią się dzisiaj na 63 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 0.1 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.