Prognoza pogody na 15 sierpnia 2023. Jakie święta obchodzimy tego dnia?

W sierpniu zwykle cieszymy się pełnią lata. Wysokie temperatury i słońce sprzyjają spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Chociaż może zdarzyć się również tak, że będzie padać deszcz i będzie pochmurno. Dlatego istotne jest, by przed zaplanowaniem czasu na wolne, zapoznać się z prognozą pogody. Jeśli tylko będziemy znać pierwsze przewidywania meteorologów, znajdziesz je w poniższym materiale, dlatego śledź go na bieżąco.

Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła?

15 sierpnia to święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, inaczej nazywany świętem Matki Boskiej Zielnej. Jest to święto nakazane dla katolików, co oznacza, że wierni powinni wziąć udział we mszy świętej tego dnia.

Oprócz wszystkich niedziel jest 8 dni w ciągu roku, kiedy katolicy powinni uczestniczyć we mszy świętej.

Lista świąt nakazanych dla katolików: